(Özel) Karaköy’de saldırıya uğrayan üniversite öğrencisinin avukatı İHA’ya konuştu

Karaköy’de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Y.’nin saldırdığı genç kızların avukatı konuştu. Avukat Ömer Faruk Karagüzel, “Şüpheli ‘İslam köpekleri’, ‘terbiyesiz’ şeklinde harekette bulunuyor. Çok galiz küfürler ediyor. ‘Açın başınızı’ şeklinde bir takım beyanlarda bulunuyor. Bu saldırıya kınamanın ötesinde karşı bir tavır geliştirmek gerekiyor” dedi.

Karaköy’de başörtülü üniversite öğrencisi genç kız arkadaşıyla yolda yürüdüğü esnada Semahat Y. tarafından yumruklu saldırı uğramıştı. Olayın ardından saldırıya gerçekleştiren Semahat Y. kısa sürede yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla alakalı saldırıya uğrayan genç kızların avukatı Ömer Faruk Karagüzel İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

“Bu saldırıya kınamanın ötesinde karşı bir tavır geliştirmek gerekiyor”

Avukat Karagüzel, “Karaköy’de yaşanan hadise çok elim bir hadisedir. Son zamanlarda çok alışık olduğumuz hadiselerden bir tanesidir. Bu hadiseyle ortaya çıkan başörtüsü kini görüyoruz. Bir kere daha bir takım kişilerin saldırgan tutumlarını görüyoruz. Benim müvekkillerim o gün üniversiteden çıkıyorlar. Kendileri henüz 19 yaşında üniversite öğrencisidir. Kütüphanede üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar. Oradan çıktıktan sonra hızla okullarına gittikleri sırada böyle bir saldırı gerçekleşiyor. Böyle bir ortamda doğrudan doğruya başörtüsüne yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıya kınamanın ötesinde karşı bir tavır geliştirmek gerekiyor. Bir takım insanlar başörtüsüne ve İslami değerlere yönelik bir takım saldırılarda bulunuyor. Bu olayın gerçekleşmesinin hemen ardından emniyet görevlilerimiz, hakim ve savcılarımız hızla çalışma başlatarak şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin öncelikle emniyette ifadesi alındı. İfadenin alınmasının ardından hızla savcılığa sevk edildi. Burada üzerine atılan suçlamalar olan “hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”, “tehdit” ve “vücut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından savcılık derhal mahkemeye sevk ederek şüphelinin tutuklanmasını sağladı” dedi.