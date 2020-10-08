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(Özel) Karantinadan kaçan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de uygulama yapan polis ekipleri aracını durduğu bir kişinin HES kodunu sorgulayınca korona hastası olduğunu tespit etti.

Küçükçekmece’de uygulama yapan polis ekipleri aracını durduğu bir kişinin HES kodunu sorgulayınca korona hastası olduğunu tespit etti. 3 bin 180 TL ceza kesilen adam karantinaya alınmak üzere ambulansla yurda götürüldü.
Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basın ekspress yolu Merkez Mahallesi üzerinde dün trafik uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler denetim sırasında 34 BZM 051 plakalı Çetin Bodır’a ait aracı durdurarak Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kare kodu sorgulaması yaptı. İşlemler sonucunda Bodır’ın ailesiyle birlikte karantinada olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine adam Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, uygulama alanına sağlık ekiplerini çağırdı. Arabada tek olan Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.

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