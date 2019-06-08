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(Özel) Karasu Sahilinde ölü yunus balığı şoku

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 15:44 | Son Güncelleme

Sakarya Karasu sahilinde denize giren vatandaşlar sahilde ölü yunus balığı şoku yaşadı.

Sakarya Karasu sahilinde denize giren vatandaşlar sahilde ölü yunus balığı şoku yaşadı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan ölü yunus, görenleri şaşkına çevirdi. Sahilde yaşanan ölü yunus şoku cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya Karasu sahilinde denize girenler, sahilde ölü yunus balığı şoku yaşadı. Sahilde ölü yunus balığıyla karşılaşan vatandaşlar adeta şaşkına döndü. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen ölü yunus, hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini çekti. Ölü yunusu gören vatandaşlar balığı uzun süre izledi. Balığın balıkçı teknelerinden birinin motoruna çarparak ölmüş olabileceği iddia edildi.
Öte yandan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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