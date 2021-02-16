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  4. (Özel) Karda bile “drift” yapan sürücüler kamerada

(Özel) Karda bile “drift” yapan sürücüler kamerada

16.02.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Megakentte etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza bürünürken, drift tutkunlarına da fırsat doğdu.

Megakentte etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza bürünürken, drift tutkunlarına da fırsat doğdu. Karda drift yapan sürücüler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İstanbul’da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Kar yağışı sonrası trafiğe çıkan bir sürücü E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiisi yanyolda bir başka sürücü ise Kemerburgaz’da cadde üzerinde otomobille drift yaptı. Karı fırsat bilen bir ATV sürücüsü ise sokakta drift yaptı. O anları kaydettiren sürücüler sosyal medyada paylaştı.

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