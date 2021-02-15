(Özel) Karda mahsur kalan otomobil traktörle kurtarıldı

Kartal Aydos Ormanında yol üzerindeki kardan dolayı kontrolden çıkan otomobil yol kenarında mahsur kaldı. Yol kenarında kara saplanarak mahsur kalan otomobil için vatandaş seferber oldu. Mahsur kalan otomobil traktör ile çekilerek kurtarıldı.

Kartal’da Aydos Ormanına su almaya giden Recep Akyıldız, karla kaplanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarındaki kara saplanarak mahsur kaldı. Araç sahibi ile yanındaki arkadaşı otomobili iterek kurtarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Araç sahibi Akyıkdız bunun üzerine bölgede yaşayan ve traktör sahibi olan İsmet Tamkoç’u aradı. Tamkoç’un traktörü ile otomobil, halat ile birbirine bağlandı. Yol kenarında kara saplanarak mahsur kalan otomobil yaklaşık bir saatlik çaba sonucu kurtarıldı.

Aracı karda mahsur kalan Recep Akyıldız, “Yoğun kar sebebiyle aracımız battı. Sağ olsun traktörcüyü çağırdık, köylü kendisi, bu yakın civarda oturuyor. Kendisine ulaştık. Yaklaşık kırk beş dakika, bir saat oldu arabayı saplanan yerden çıkarmamız. Malum kar yağışı yoğun olduğu için bayağı bir uğraştılar. Eve su almaya gelmiştik. Meşhur buranın suyu, kaynak suyu olduğu için. Su almaya gelmiştik, dönüş yolunda da aracımız saplandı” dedi.

Karda mahsur kalan aracı traktörüyle çekerek kurtaran İsmet Tamkoç, “Biz de geldik traktörle. Çekeceğiz arkadaşı. Mağdur olmuş arkadaş yarım saat, bir saat olmuştu aşağı yukarı. Şu karda, kışta. Biz de geldik yardımcı olduk arkadaşlar çekeceğiz Allah’ın izniyle” diye konuştu.

