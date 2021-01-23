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  4. (ÖZEL)- ’Kardeşler aç abi’ pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

(ÖZEL)- ’Kardeşler aç abi’ pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

23.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Şile’de kucağında taşıdığı bez bebek ile dilencilik yapan kadının oyununu vatandaşlar ortaya çıkardı.

Şile’de kucağında taşıdığı bez bebek ile dilencilik yapan kadının oyununu vatandaşlar ortaya çıkardı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şile yolu üzerinde uzun süredir kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kadının yanına giden iki şahıs, dilenci kadından kucağındaki kundağı açmasını isteyince tepkiyle karşılaştı. Durumdan şüphelenen vatandaşlar dilenci kadının kucağındaki battaniyeyi, kadının tüm müdahalelerine rağmen açmayı başardı. Açılan battaniyenin altından ise bez bebek çıktı. Dilencilik yapan kadın, durumun yetkililere bildirilmesi sonrası, hakkında cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan dilenci kadının elindeki "Kardeşler aç abi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.

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