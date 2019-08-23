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(Özel) Karga ile taksi şoförlerinin dostluğu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

Üsküdar ’da bir taksi durağına her sabah gelen karga ile taksi şoförlerinin dostluğu şaşkına çeviriyor.

Üsküdar ’da bir taksi durağına her sabah gelen karga ile taksi şoförlerinin dostluğu şaşkına çeviriyor. Sabahın erken saatlerinde ellerinde peynirle kargayı bekleyen taksi şoförleri dostlarının gelmesiyle mutluluk yaşıyorlar. Elleriyle kargayı besleyen şoförlere taksi durağının müşterileri de eklenince ortaya ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Taksicilerle karganın dostluğu da kameralarca kaydedildi.
Üsküdar’ın Altuner Sokağında yer alan bir taksi durağına her gün saat 06.00’da gelen karga, taksi esnafının misafiri oluyor. Sabah olduğunda ellerinde peynirle kargayı bekleyen taksiciler kargayı görür görmez sesleniyorlar. Bunu karşılıksız bırakmayan karga da taksi durağına doğru yöneliyor. Ardından taksicilerin elindeki peyniri yiyen karga bir süre durakta bekliyor. Taksi esnafının dinlenmesi için bırakılan masaya gelen kargayı elleriyle besleyen taksi şoförleri durumdan memnun. Kargaya kaşar, ceviz ve ekmek veren taksi esnaflarından Niyazi Erdem, “Aşağı yukarı iki ay falan oldu. Her gün sabit bu saatlerde veya bu saatten erken geliyor karnını doyuruyoruz gidiyor. İlk başta yumuşak ekmekle başladık daha sonra kaşar, ne buluyorsa yiyor. Kaşarı çok seviyor, karnını doyurup gidiyor iki saat sonra tekrar uğrar gider iki saat sonra tekrar gelir karnını doyurur” derken taksi esnafı Cihan Küçük, “Yaklaşık iki aydır bakıyoruz, her sabah 05.00 ile 07.00 arası geliyor. Kaşar seviyor, bakıyoruz seviyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan bu dostluğa zaman zaman taksi durağının müşterileri de dahil oluyor. Taksicilerin karga ile dostluğu ise kameralarca kaydedildi.

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