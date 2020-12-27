HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kolu ısırıldı, kısıtlamada sokağa atıldı

(Özel) Karısı tarafından oklava ile darp edildi, kolu ısırıldı, kısıtlamada sokağa atıldı

27.12.2020 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı.

Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. ’Bu sefer kadın şiddeti’ dedirten olaya maruz alan çaresiz gözüyaşlı koca, ’’Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler’’ dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meral B., mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B.’ye saldırdı. Zinnur B.’nin kolunu da ısıran Meral B., başı yarılan kocası Zinnur B.’yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, sokağa attı.
Polis ekiplerine direndi, kapıyı yüzlerine vurdu
Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B.’yi karakola götürmek istedi. Polis ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B., daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Meral B., ekiplere ‘’Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden’’ diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112’den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.
‘’Geçen akşam da dövdü, alsınlar, götürsünler bu kadını’’
Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının arından Meral B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Basın mensuplarına yaşanan olayı anlatan Zinnur B., ‘’Karım tarafından darp edildim. Psikolojik sorunları var. Kıskançlık sebebiyle kavga ettik. Kolumu ısırdı, beni darp etti. Geçen akşam da aynısı yaptı. Alsınlar götürsünler bu kadını’’ diye konuştu. Ayrıca Zinnur B.’nin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit olduMSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu
Bu akşam yasak başlıyor!Bu akşam yasak başlıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

İkinci finalist belli oldu! Şef kaşık attı

ABD'deki patlamada yeni gelişme

ABD'deki patlamada yeni gelişme

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

Biden'dan Trump'a çağrı: Yıkıcı sonuçları olur

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Korkutan açıklama! 'Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir'

Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Muğla Dalaman'da deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da panik yaratan deprem

Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'da deprem!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.