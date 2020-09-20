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(Özel) Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu 30 yıllık birikiminden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 12:42 | Son Güncelleme

Antalya’da 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Mukadder Coşgun, kendisini terk eden eşinin boşanıp mallarına sahip çıkar korkusuyla 164 bin lira değerindeki hayvanları ve kaldığı ev ile arsasını başkasının üzerine geçirdi.

Antalya’da 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Mukadder Coşgun, kendisini terk eden eşinin boşanıp mallarına sahip çıkar korkusuyla 164 bin lira değerindeki hayvanları ve kaldığı ev ile arsasını başkasının üzerine geçirdi. Yakın arkadaşının ‘Hanım gelir mallara çöker’ sözüyle 31 büyükbaş hayvanı noterde başkasının üzerine geçiren Coşgun, aynı kişiye 90 keçisini de sattı. Coşkun, parasını ve hayvanlarını geri alamadığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mukadder Coşgun’un (60) başına filmlere konu olacak olaylar geldi. Ermenek Mahallesi’nde yaşayan Coşgun, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde çocukları ile tartıştı. Bunun üzerine eşi ve çocukları evi terk etti. Coşgun, yaşananları henüz 4 aydır tanıdığı M.T. isimli arkadaşına anlattı. İddiaya göre M.T., olası bir boşanma durumunda eşinin tüm hayvanlarını alabileceğini söyledi. Coşgun, bunun üzerine korkuya kapılarak hayvanları başkasının üzerine yapmak istedi. M.T.’nin arkadaşları E.A. ve T.K.’nın yardımcı olabileceğini iletmesi üzerine Coşgun, 31 ineğini üzerlerine geçirmek istediğini, 90 keçisini ise satacağını söyledi. Yine iddiaya göre E.A. ve T.K, keçileri de satın alabileceklerini ancak kredi çekmek için borç senedi düzenlenerek hayvanların ipotek edilmesi gerektiğini iletti. Keçiler için 3 bin 400 TL kaparo alan Coşgun, 400 bin TL kredi çekerek kalan tutarı ödeyeceklerini söyleyen şahıslarla anlaştı. Coşgun, keçilerin kalan parası ile devrettiği hayvanlarını geri alamadığı iddiasıyla savcılığa giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Hanım mallara çöker abi”
Başından geçenleri İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlatan Mukadder Coşgun, yaşadığı olaylar sonucu kendini kaybettiğini ifade etti. Her şeyin eşinin evden gitmesiyle başladığını aktaran Coşgun, “M.T. durumumu biliyordu. ‘Hanım gelir, mallara çöker abi’ dedi. Hayvanlar senin üstüne olsun deyince, maliyeye borcu olduğunu söyledi. Başka birine yönlendirdi. Keçileri satacaktım zaten, büyükbaş hayvanları o kişinin üstüne yapacaktık, satılanları da alacağını söyledi. 3 bin 400 lira kaparo verdi. Kredi çekebilmek için devredebilmesi için borç senedi düzenlemek gerektiğini söyledi. Borç senedi imzaladım. Ardından hayvanların devir işlemleri için notere gittik. Kimliği alıp bana dışarıda ‘sigara iç’ dediler. Sonra çağırdıklarında ‘Okudum yaz, imza at’ dediler. Ben de okumadan imza attım. Hayvanlar yok. Hayvanları boş ver, annemden babamdan kalan yerlere de el koymuşlar. Hiçbir şeyim yok, şu an çıplağım” ifadelerini kullandı.

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