(Özel) Karısının hayvanlarına el koyacağı korkusu 30 yıllık birikiminden etti

Antalya’da 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Mukadder Coşgun, kendisini terk eden eşinin boşanıp mallarına sahip çıkar korkusuyla 164 bin lira değerindeki hayvanları ve kaldığı ev ile arsasını başkasının üzerine geçirdi. Yakın arkadaşının ‘Hanım gelir mallara çöker’ sözüyle 31 büyükbaş hayvanı noterde başkasının üzerine geçiren Coşgun, aynı kişiye 90 keçisini de sattı. Coşkun, parasını ve hayvanlarını geri alamadığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mukadder Coşgun’un (60) başına filmlere konu olacak olaylar geldi. Ermenek Mahallesi’nde yaşayan Coşgun, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde çocukları ile tartıştı. Bunun üzerine eşi ve çocukları evi terk etti. Coşgun, yaşananları henüz 4 aydır tanıdığı M.T. isimli arkadaşına anlattı. İddiaya göre M.T., olası bir boşanma durumunda eşinin tüm hayvanlarını alabileceğini söyledi. Coşgun, bunun üzerine korkuya kapılarak hayvanları başkasının üzerine yapmak istedi. M.T.’nin arkadaşları E.A. ve T.K.’nın yardımcı olabileceğini iletmesi üzerine Coşgun, 31 ineğini üzerlerine geçirmek istediğini, 90 keçisini ise satacağını söyledi. Yine iddiaya göre E.A. ve T.K, keçileri de satın alabileceklerini ancak kredi çekmek için borç senedi düzenlenerek hayvanların ipotek edilmesi gerektiğini iletti. Keçiler için 3 bin 400 TL kaparo alan Coşgun, 400 bin TL kredi çekerek kalan tutarı ödeyeceklerini söyleyen şahıslarla anlaştı. Coşgun, keçilerin kalan parası ile devrettiği hayvanlarını geri alamadığı iddiasıyla savcılığa giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.