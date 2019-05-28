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(Özel) Karnında 5 yıl boyunca gazlı bez ile yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yürütülen çukur ve barikat operasyonlarında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ertan Karaveli’nin Dicle Üniversitesinde yapılan ameliyatı esnasında karnında gazlı bez unutuldu.

(Özel) Karnında 5 yıl boyunca gazlı bez ile yaşadı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yürütülen çukur ve barikat operasyonlarında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ertan Karaveli’nin Dicle Üniversitesinde yapılan ameliyatı esnasında karnında gazlı bez unutuldu. Yıllardır unutulan gazlı bezden habersiz sancı çeken gazi, Gaziantep’te yapılan ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.
2015 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde teröristlerin açtığı çukur ve barikatların kaldırılması amacıyla yürütülen operasyonlara katılan Jandarma Uzman Çavuş Ertan Karaveli, yaralanması nedeniyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edildi. Ameliyattan sonra karın ağrıları çeken gazi Karaveli’nin bu ağrılarının yarasından kaynaklandığı düşünüldü. Gittiği hastanelerde bir türlü ağrısının sebebi belirlenemeyen gazi, 4 yıl çektiği ağrının daha da şiddetlenmesi üzerine Ankara’daki bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde gazinin karnında iki farklı cisim tespit edildi. Hemen ameliyat olması gerektiğini öğrenen gazi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı geçen ameliyatından sonra karnındaki gazlı bezden kurtuldu. Gazi Ertan Karaveli şimdi ise bezi karnında unutanlardan bunun hesabının sorulmasını istiyor.

"2015’te ameliyat oldum 2019’da öğrendim"
Gazi Ertan Karaveli 2015 yılında ameliyat olduğunu, karnında gazlı bez olduğunu 2019’da öğrendiğini belirterek, “Ben Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2015 yılında şehir operasyonları esnasında gazi oldum. Ben yaralandıktan sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi hastanesine getirdiler. 11.11.2015 tarihinde beni ameliyat etmek için karnımı açtılar ancak kanamadan dolayı tekrar kapatmışlar. Beni 2 gün sonra ameliyat etmişler. Ondan sonraki süreç benim için baya sıkıntılı geçti. Kabızlık başladı karın ağrıları çok aşırı oldu bende ama biz fazla dikkate almadık. Karın bölgesi komple kesik olduğu için organlardaki tahribattan olduğunu düşündük. Tahlillerde de herhangi bir şey çıkmadı. 2019’un 2. ayında Ankara’ya fizik tedavi için gittim. Doktorumuz sırt ve bel MR istedi. MR’da karnımda bir kist ve yabancı cisim olarak ortaya çıktı” dedi.

“Karnımdan 10x10 5 milim çapında bir gazlı bez çıktı”
Karnından 10x10 5 milim çapında bir gazlı bezin çıktığını ifade eden Karaveli, “Daha önce Dicle Üniversitesinde ameliyatımı yapan Fatih T. isimli doktorumu buldum. Raporlarımı gönderdim. Gerekli incelemelerden sonra acil ameliyat olmam gerektiğini söyleyerek, beni Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirdi. Orada ameliyat oldum ve karnımdan 10x10 5 milim çapında bir gazlı bez çıkmış. Şu anda karnımın her tarafı kesik. Ben bu ihmalkarlığı kimin yaptığının araştırılıp bulunmasını istiyorum” diye konuştu.
Gazinin babası İnayet Karaveli de oğlunun büyük acılar çektiğini söyleyerek, bu ihmalde kimin parmağı varsa tespit edilerek, gerekli cezanın verilmesini istedi.

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