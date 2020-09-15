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(Özel) Karpuz satan İranlı youtuber, yine gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 15:07 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda lüks otomobilde arkadaşlarıyla karpuz satarak gündeme gelen İran’lı youtuber Milad Hatami, sosyal medyada yine gündem oldu.

Beyoğlu’nda lüks otomobilde arkadaşlarıyla karpuz satarak gündeme gelen İran’lı youtuber Milad Hatami, sosyal medyada yine gündem oldu. Lüks aracıyla seyir halindeyken ellerini direksiyondan ayırarak dakikalarca dans eden Hatami, trafiği tehlikeye düşürdü. Hatami o anları bir de sosyal medya hesabından paylaştı.
Beyoğlu’nda lüks otomobiliyle karpuz satarak bir anda gündem olan İran uyruklu youtuber Milad Hatami, bu kez trafik kurallarını çiğneyerek gündeme geldi. Karpuz sattığı lüks otomobiliyle Levent Büyükdere caddesinde seyreden Hatami, yaptıklarıyla bu kadarına da pes dedirtti. Ellerini direksiyondan çekerek dakikalarca müzik eşliğinde dans eden Hatami, hem kendi hayatını, hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Hatami, o anları bir de sosyal medya hesabından paylaştı.

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