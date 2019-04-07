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(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

Kars’ta baraj gölü suları altında kalan Çamçavuş Camii havadan görüntülendi.

Kars’ta baraj gölü suları altında kalan Çamçavuş Camii havadan görüntülendi. Sular altında kalan camiye fotoğraf sanatçıları da yoğun ilgi gösterdi.
Kars Barajı’nın su tutmasıyla boşaltılan Susuz’a bağlı Çamçavuş köyü, fotoğraf sanatçılarının akınına uğradı. Kars’ın tanıtımına çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla katkı sağlayan fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, Kars’a 20 kilometre uzaklıktaki Çamçavuş köyüne gelerek yaklaşık 2 saat sular altında kalan caminin fotoğraflarını çekti. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de sular altında kalan camiyi havadan ilk kez görüntüledi.
Özgen Beşli, “Serhat şehri Kars’ta yaşayan bir vatandaş olarak şehrimize karşı bizimde sosyal sorumluluk bilinciyle yapmamız gereken şeyler var. Ben bu camiyi ve köyü 2008 yılının 10’uncu ayında çalışmıştım. Tabii o zaman sular altında değildi. Okulun içerisine ve camiye girdim çalıştım. Burayı sular altında görünce eski kadrajları gelip çalışmak istedim” dedi.

“Çok duygulandım”
Şehre bir katkı sunmak için ileride bir belge olması için bunları fotoğrafladığını anlatan Beşli, “Tabii okula girdiğim zaman çok duygulandım. Okulun duvarlarında yazılar var. Asılı Atatürk ve bayraklar var. Okulun yarısı sular içerisinde ve alt tarafında balıklar yüzüyor. Küçük balıklar, çok duygulandım. Serhat şehri Kars’a bir nebze de olsa katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize” diye konuşu.

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi

(Özel) Kars’ta sular altında kalan cami ilk kez havadan görüntülendi
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