(Özel) Kars’ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Kars Boğazköy’de Kur’an öğrendiği caminin sular altında kaldığını gören 8 yaşındaki kız çocuğu duygu dolu anlar yaşadı. Yaşlı gözlerle cami ve okula bakan köylüler ise, “Hayallerimiz sular altında kaldı” diyerek son kez köylerini izledi.

Kars’ta Temmuz 2018’de su tutmaya başlayan Kars Baraj Gölü yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin uğrak yeri oldu. Ancak Kars Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte hızla dolan baraj gölü, Boğazköy’ün bir kısmını sular altında bıraktı. Hızla evlerini boşaltarak yeni yerleşim yerlerine taşınan köylüler, çocukluklarının geçtiği, hatıralarının bulunduğu evlerine son kez baktı.

“Hayallerimizi suyun altında kalmış, uzaktan sadece bakıp, seyretmek çok zor geliyor”

Boşalttıkları evlerin yıkılan duvarları üzerine oturarak köy camisi ve okulunun sular altında kalmasını izleyen 45 yaşındaki Recep Çağan, "Bu köyde doğdum, büyüdüm, bu köyde yaşadım. Bu köyün okulunda okudum, çocuklarım okudu. Camimizde namaz kıldım, camimizde ben Kur’an öğrendim. Camimizde ibadetimizi yerine getirdik. Şimdi bakıyorum hayallerimiz suyun altında kalmış, uzaktan sadece bakıp, seyretmek çok zor geliyor. Gençliğimiz, bütün çocukluğumuz, yaşadığımız, yaşayacağımız yerler hep suyun altında kaldı. Sadece hayal ediyoruz. Burada bunu yapmıştık, burada bunu yapıyorduk. Burada oynadık, çok üzülüyorum” dedi.

Son kez büyüdüğü eve bakan Metin Bulut, “Evimiz, okulumuz, camimiz, doğduğumuz köy sular altında kaldı. Mezarlığımız karşıda kaldı, gidip gelemiyoruz. Anılarımız kaldı suyun altında” diye konuştu.