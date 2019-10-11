(Özel) Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin taşınacağı yeni bina havadan görüntülendi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tam kapasiteyle faaliyet göstermek için yeni binasına taşınacak. Taşınma esnasında, Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil servisi Cumartesi günü 08.00 ile 20.00 arasında, Erişkin Acil servisi ise Pazartesi saat 08.00’den itibaren 24 saat süreyle hizmet veremeyecek. Öte yandan hastanenin şu an kullanılan binası ile taşınacağı yeni binası havadan görüntülendi.

Mart ayında açılış gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idari birimleri ve bazı poliklinikleri hizmet vermeye başlamıştı. Hastanenin tam kapasite ile çalışması için, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan planlama doğrultusunda hastanenin yeni binasına taşınma işlemleri gerçekleşecek. Hastanenin acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimlerin yeni hastane binasına taşınma süreci Cumartesi günü saat 08.00’da başlayacak.

Hastanenin Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil servisi ve ilgili birimlerinde taşınma sebebiyle Cumartesi günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verilemeyecek. Erişkin Acil servisinde ise 14 Ekim Pazartesi saat 08.00’dan 15 Ekim Salı saat 08.00’a kadar hizmet verilemeyecek.