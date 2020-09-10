HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Kartal’da 60 bin liralık boya hırsızlığı kamerada

(Özel) Kartal’da 60 bin liralık boya hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kartal’da bulunan nalbur deposundan 60 bin liralık malzeme çalındı.

Kartal’da bulunan nalbur deposundan 60 bin liralık malzeme çalındı. 60 bin liralık malzemenin çalındığı hırsızlık anı kameraya yansıdı.
Olay geçtiğimiz gün Kartal’da 06. 30 sıralarında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde nalbur dükkanına gelen hırsızlar demir kapıyı kırarak içeri girdiler. Hırsızlar depoda bulunan değeri 60 bin lira değerinde 180 kova boya ile bir adet klozeti çaldı.
180 kova boyanın yanında 1 adet klozet çalındı
Nalbur dükkanının deposunda gerçekleşen hırsızlık olayında 180 kova boyanın yanı sıra hırsızların 1 adet de klozet çalması dikkat çekti. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen dükkan sahibi Şevket Bulut’un, depoda bulunan 1 adet de klozetin çalındığını depoda farklı birçok klozetin bulunduğu, fakat hırsızların en kalitelisini çaldığını söyledi.

“Bize söyleseydi hediye ederdik”
Hırsızlıktan olayından dolayı ödemelerde zorluk yaşayacağını belirten dükkan sahibi Şevket Bulut, “Pazartesi günü sabah biz dükkana geldiğimizde fark ettik. Daha sonra komşu dükkandaki kameradan incelediğimizde saat 06.30’ta dükkana panelvan minibüs yanaşıyor. Yaklaşık 180 kova civarında boyamızı çalıyor. Bu arada bir adet klozet almışlar, ilginçtir. Keşke bize gelip söyleseydi, biz klozeti ona direk hediye ederdik. Birkaç tane kameradan takibini yaptık. Dükkana nereden geldiğini ve nereye gittiğini gördük. Yaklaşık 58 bin ile 60 bin lira arasında zararımız var” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Gören şaşkına döndü! KaldırıldıGören şaşkına döndü! Kaldırıldı
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
1/
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Düğünde görülmemiş koronavirüs önlemi! Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'
Dikkat çeken açıklama! 'İşletmelere ‘Virüs bulaştı’ davası açılabilir'
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı! Sözcü TV için mi dönüyor?
Uğur Dündar'dan flaş İstanbul kararı!
İstanbul'da yaya geçidine konulan bariyer kaldırıldı
Gören şaşkına döndü! Kaldırıldı
Motosikletli şahıs, içinde çocuğun da olduğu otomobildeki aileye saldırdı
İçinde küçük çocuğun da olduğu araca böyle saldırdılar
Ankara'da şoke eden olay! Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.