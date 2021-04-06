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(Özel) Kartal’da avukatlık bürosunda akrabalarına kurşun yağdıran şahsın kaçma anı kamerada

06.04.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya gelen akrabalardan biri, silahını çekerek akrabalarına kurşun yağdırdı.

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Kartal’da bir avukatlık bürosunda miras davasında uzlaşma amacıyla bir araya gelen akrabalardan biri, silahını çekerek akrabalarına kurşun yağdırdı. 3 akrabasını öldüren, 2 akrabasını da yaralayan şahsın olayın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kartal Cevizli Mahallesi’ndeki Anadolu Adliyesinin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşandı. Aralarında bulunan miras davasında uzlaşmak amacıyla birbirlerinin dayı çocukları olan akrabalar avukatlık bürosunda bir araya geldi. Taraflar miras paylaşımında anlaşmazlık yaşayınca taraflardan muhtar olduğu öğrenilen Ahmet Salih B. (62) silahına davrandı. Silah ile art arda ateş ettiği 3 akrabasını öldüren, 2 akrabasını da yaralayan şahıs olay yerinden koşarak kaçtı. Şahıs daha sonra olayda kullandığı silah ile beraber polis tarafından yakalandı.
Şahsın avukatlık bürosundan koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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