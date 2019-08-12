HABER

(Özel) Kartal’da cami içerisinde kablo hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Kartal’da bir camiye giren şahıs, burada namaz kılar gibi yaparak hırsızlık yapmak için fırsat kolladı.

Kartal’da bir camiye giren şahıs, burada namaz kılar gibi yaparak hırsızlık yapmak için fırsat kolladı. Kendisini kimsenin fark etmediğini düşünen şahıs camide bulunan elektrikli süpürgenin kablosunu keserek çaldı. O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, Kartal’da bulunan bir camide yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs elinde poşetlerle camiye girdi. Ardından caminin içini kolaçan eden şahıs, planını devreye sokmak üzere fırsat kolladı. Şahıs dikkat çekmemek için namaz kılarmış gibi yaparak bir süre vakit geçirdi. Ardından şahıs, arka cebinden çıkardığı kesici aletle duvarın dibinde duran elektrikli süpürgenin kablosunu kesti. Kestiği kabloyu poşetine saklayan şahıs camiden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, her yerde o hırsızlık zanlısını arıyor.
Öte yandan camide yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs dikkat çekmemek için namaz kılar gibi yapıyor. Ardından elektrikli süpürgenin kablosunu keserek çalıyor ve camiden çıkıyor.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Silahlı alacak çatışması kameradaSilahlı alacak çatışması kamerada
Sahte parayla kurbanlık alan 2 kişi tutuklandıSahte parayla kurbanlık alan 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.