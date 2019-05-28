HABER

(Özel) Kartal’da, inşaat işçisi 2. kattan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Kartal’da bir inşaatta çalışan işçi, çalışma sırasında 2.

Kartal’da bir inşaatta çalışan işçi, çalışma sırasında 2. kattan zemine düştü. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 4 katlı inşaatın 2. katında çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple zeminde bulunan tahtaların üzerine düştü. İnşaattan düşen işçiyi diğer işçiler fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralının durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
17 yaşındaki kız, 'Beni affedin' yazılı mektup bırakıp, falezlerden atladı17 yaşındaki kız, 'Beni affedin' yazılı mektup bırakıp, falezlerden atladı
Isparta’da 6 adrese eş zamanlı zehir taciri operasyonu: 5 gözaltıIsparta’da 6 adrese eş zamanlı zehir taciri operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.