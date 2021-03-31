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  4. (Özel) Kartal’da lüks cip ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı

(Özel) Kartal’da lüks cip ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı

31.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal D-100 karayolu Pendik istikametinde seyir halinde olan lüks cip ile ticari taksi çarpıştı.

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Kartal D-100 karayolu Pendik istikametinde seyir halinde olan lüks cip ile ticari taksi çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay saat 21.30 sıralarında Kartal D-100 karayolu Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Audi markalı 34 NNN 54 plakalı lüks cip Pendik istikametine doğru seyir halindeyken Fiat Egea markalı 34 TJF 44 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan ticari taksi önünde seyir halinde olan Volkswagen markalı 34 AT 9076 otomobile çarparak bariyerlere girdi. Çarpışma sonucu 3 araç kazaya karışırken lüks cipte 1, ticari takside bulunan 2 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken 3 yaralı kişi ise tedavi edilmek üzere Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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