(Özel) Kartal’daki çöken bina Alemdar ailesini yıktı

Kartal’da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.
Kartal’da çöken bina Alemdar ailesinin yıktı. Binada bulunan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Fotoğraflarda Erdoğan Alemdar , kızları Ecrin ve Eslem ile birlikte görülürken ,diğer aile üyeleri de fotoğraf karelerine yansıdı.
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