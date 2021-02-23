HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Kasiyer, kaçmaya çalışan hırsızları böyle kovaladı

(Özel) Kasiyer, kaçmaya çalışan hırsızları böyle kovaladı

23.02.2021 18:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir markete giren iki kadın, çaldıkları ürünlerle birlikte araca binerek kaçmak istedi.

Esenyurt’ta bir markete giren iki kadın, çaldıkları ürünlerle birlikte araca binerek kaçmak istedi. Kadınları durdurmak isteyen kasiyer, otomobilin kapısına asılınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kaçan arabanın kapısında metrelerce asılı giden market çalışanı, kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir markete gelen iki kadın, içeride aldıkları ürünleri bir poşete koyarak çıkmak istedi. Kadınların hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, duruma müdahale etmeye çalıştı. Marketten çıkan kadınları durdurmak isteyen kasiyer, polis çağıracağını söyledi. Ancak uyarıları dikkate almayan kadınlar, kendilerini bekleyen araca binerek kaçmaya çalıştı. Market çalışanı da kadınların peşinden araca binmeye çalıştı ancak kasiyerin hamle yaptığı sırada otomobil aniden hareket etti. Otomobilin açık olan ön kapsına tutunarak bir ayağını içeri atmayı başaran çalışan, metrelerce bu şekilde gitti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Olayı gören bir esnaf, "Bağırtı sesine dışarı çıktım. Dışarı çıktım. Kadınlar araca binmeye çalışıyordu. Sordum hırsızlık var dediler. Marketten bir şeyler almışlar. Kasiyer araba peşinden sürüklendi. Sonunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Son Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturmaSon Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturma
Galileo kimdir?Galileo kimdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Bu binayı gören bir kez daha bakıyor

Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye katıldı

Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'ye katıldı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Canlı yayında ilginç anlar! Olay oldu

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Ağrı'da kan donduran olay! Eşini ve çocuklarını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı

Kan donduran vahşet! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Şubat Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 13 milyon TL'yi aştı!

Son Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturma

Son Dakika: 5 HDP'li vekil hakkında soruşturma

CHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu

CHP'li Belediye Başkanı'nın makamında dinleme cihazı bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.