(Özel) Kasiyer, kaçmaya çalışan hırsızları böyle kovaladı

Esenyurt’ta bir markete giren iki kadın, çaldıkları ürünlerle birlikte araca binerek kaçmak istedi. Kadınları durdurmak isteyen kasiyer, otomobilin kapısına asılınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kaçan arabanın kapısında metrelerce asılı giden market çalışanı, kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bir markete gelen iki kadın, içeride aldıkları ürünleri bir poşete koyarak çıkmak istedi. Kadınların hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, duruma müdahale etmeye çalıştı. Marketten çıkan kadınları durdurmak isteyen kasiyer, polis çağıracağını söyledi. Ancak uyarıları dikkate almayan kadınlar, kendilerini bekleyen araca binerek kaçmaya çalıştı. Market çalışanı da kadınların peşinden araca binmeye çalıştı ancak kasiyerin hamle yaptığı sırada otomobil aniden hareket etti. Otomobilin açık olan ön kapsına tutunarak bir ayağını içeri atmayı başaran çalışan, metrelerce bu şekilde gitti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Olayı gören bir esnaf, "Bağırtı sesine dışarı çıktım. Dışarı çıktım. Kadınlar araca binmeye çalışıyordu. Sordum hırsızlık var dediler. Marketten bir şeyler almışlar. Kasiyer araba peşinden sürüklendi. Sonunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

