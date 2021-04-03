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  4. (Özel) Kaşla göz arasında motosikleti çalıp kayıplara karıştı

(Özel) Kaşla göz arasında motosikleti çalıp kayıplara karıştı

03.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir dönerci dükkânının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.Olay, geçtiğimiz gün Gazcılar Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında meydana geldi.

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Bursa’da bir dönerci dükkânının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, geçtiğimiz gün Gazcılar Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam için paket servise hazırlanan dükkândaki çalışanların yoğunluğunu fırsat bilen hırsız, kapının önündeki motosikleti saniyeler içerisinde çalarak gözden kayboldu. Olaydan bir dakika sonra paket götürmek için dışarı çıkan kurye, motosikleti yerinde göremeyince güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin dükkanı yolun karşı tarafından izlediği ve yoğunluktan faydalanarak kapının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalarak kaçtığı görüldü. Durumu polise bildiren işletme sahipleri, motosikletin bir ân önce bulunmasını istedi.

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