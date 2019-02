(Özel) Kastamonu Pastırması, fiyatıyla altınla yarışıyo

Tamamen doğal ortamda organik ürünlerle 1 ayda yapılan ve 130 liradan alıcı bulan Kastamonu Pastırması, altınla yarışan fiyatına rağmen lezzetiyle adından söz ettiriyor.

Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı kullanılarak organik ürünlerle, doğal ortamda rüzgar yardımıyla 2 günde hazırlanarak, 1 ayda kurutulan Kastamonu Pastırması, fiyat olarak altınla yarışıyor. Kilosu 130 liradan satılan Kastamonu Pastırması, pahalı olmasına rağmen Türkiye’nin dört bir tarafından yoğun talep görmeye de devam ediyor.

Havalandırmasına kadar her şeyi doğal

5 kuşaktır ürettikleri Kastamonu Pastırması hakkında bilgiler veren pastırma ustası Nilüfer Korkoroğlu, “1910 yılından beri 5 kuşaktır pastırma imalatıyla uğraşıyoruz. Kastamonu Pastırmasını 130 liradan satıyoruz. Bunun sebebi ise el emeğinin ve doğallığının önde olmasıdır. Pastırmalarımız sadece rüzgarlı havada kurutulmaktadır. Bunun yanında birçok işlemden geçiriliyor. Çemeninden kesimine, tuzlanmasına ve havalanmasına kadar her şeyi doğaldır. Üzerine sürdüğümüz çemenimiz doğaldır, hiçbir katkı maddesi içerisinde yoktur. Taşköprü sarımsağı kullanıyoruz, bununla birlikte değişik baharatlarda kullanıyoruz. 1 ay süre içerisinde kuruyor. Bunların hepsi el işleminden geçiyor. Kesinlikle fabrikasyon, makine, presleme, fırınlama gibi işlemler kullanılmaz, tamamen doğal ortamda kurutulur. Et, kendi öz suyunu içerisinde hapseder. Esas lezzeti pastırmanın buradan gelmektedir” diye konuştu.