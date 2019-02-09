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(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

4 yıl önce Katıldığı ’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının ardından Türkiye’ce tanınan ilkokul mezunu Emsal Tekir, Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu.3 çocuk annesi ve ilkokul mezunu olan Emsal Tekir, katıldığı yarışma programında sergilediği performans ve rahat tavırlarıyla fenomen olarak tüm Türkiye’de tanındı.

4 yıl önce Katıldığı ’Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının ardından Türkiye’ce tanınan ilkokul mezunu Emsal Tekir, Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu.
3 çocuk annesi ve ilkokul mezunu olan Emsal Tekir, katıldığı yarışma programında sergilediği performans ve rahat tavırlarıyla fenomen olarak tüm Türkiye’de tanındı. İlkokul mezunu olmasına rağmen üniversite mezunlarına taş çıkartan Emsal Tekir, 60 bin TL ödüllü 9. soruyu görmüştü. O dönem yarışmaya nasıl katıldığını anlatan Tekir, eşiyle tartışma yaşadığını çocuklarından da olumsuz tepki almasına rağmen yarışmak için İstanbul’a gittiğini söyledi.

"Eşim ’Sende genel kültür yok, rezil olursun’ dedi"
Günlük hayatında tam bir köylü kadını olduğunu, değişik işlerle uğraştığını kaydeden Tekir; yarışma macerasını anlatarak; "Günlük hayatımda tavuklarım var, bağ, bahçe, pekmez yaparım. Nişasta yaparım, temizliklere bayan götürürüm, çemen yaparım. Tam bir köylü kadınıyım. Bir gün internetten yarışmaya başvurdum. Oğluma dedim ki ‘Sen katıl’. Oda ‘Ben katılmam anne’ dedi. Ben de şaka yaptım, ‘Sen katılmazsan ben katılırım’ dedim. Bir hafta sonra telefon geldi. Telefon gelince ben çok terledim, şok oldum şaka yapıyorlar diye. O anda eşimle kötü olduk, eşim bana kızdı, ‘Sende genel kültür yok, rezil olursun’ dedi. Ben de; ‘Ben rezil olmam, bende yürek var, sende de varsa başvur’ dedim eşime. Çünkü eşim lise mezunu, ben ilkokul mezunuyum. Eşimle dövüştük, ağız kalabalığı yaptık, eşim gitti. Eşim gidince ben de belediyede çalışan arkadaşımı aradım, yarışmadan çağırdıkların ve eşimle tartıştığımı söyledim. Bana ‘Koş belediyeye gel’ dedi. Belediyeye gittim oturdum, çünkü e-mail falan istiyorlar ben bilmiyorum. Orada her işimizi hallettik, uçak biletlerimizi hazırladık. Eve geldim temizliğimi yaptım, yemek hazırladım gidersem ne yapacaklar diye. Çantalarımı hazırladım, bir gün sonra eşimin çalıştığı dükkana vardım. Dükkanın içine ‘güp’ diye çantaları koydum. ‘Ben bu gidişle gidiyorum, bir ay gelmem’ dedim, bu arada da küsüz. Orada ağabeyim, yeğenlerim, kuzenlerim var. Cebimde de o an 5 lira param var başka param da yok. Kayseri’ye kadar param var. Korktu, bana 200 lira para verdi. Yola çıktık gittik. Böyle bir maceramız oldu" ifadelerini kullandı.
Yarışmada ömründe görmediği parayı kazandığını dile getiren Tekir; "Yarışmada herhalde 8. soruydu, 60 bin TL’lik soruyu gördüm. Ama bilmediğim için çekildim. Riske atamazdım. Ben ömrümde görmedim o parayı, riske atamazdım. İhtiyacım da vardı" dedi.

"Soruları mantık yürüterek bildim"
İlkokul mezunu olmasına rağmen soruları mantık yürüterek bildiğini ve yarışmanın ardından çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Emsal Tekir; "Yarışmadan sonra çok güzel tepkiler oldu. Eşim benden özür diledi. Çocuklarım da mahçup oldu. Ben kendime güvenmesem zaten bu kadar gitmezdim. Çünkü bende bir kalp var gelmeden geleceği biliyorum, kalbime doğuyor. O soruları mantık yürüte yürüte bildim" şeklinde konuştu.
Yarışma programlarını çok sevdiğini, her izlediğinde o koltukta oturmak için dua ettiğini sözlerine ekleyen Emsal Tekir konuşmasını şöyle sürdürdü; "Daha önceden yarışma programı izliyor muydunuz? “Ben programa başvurduğumda sordular, ‘Emsal teyze yarışmayı izler miydin’ diye. Ben bu gittiğim yarışmayı çok severdim. Her seyrettiğimde derdim ki ‘İnşallah o koltuğa ben otururum’. Çocuklarım da ‘Anne aç tavuk rüyasında darı görürmüş, sen darı ambarına düşmüşsün’ derlerdi. Nasip oldu. Ama bu yarışmaya çıkalı kaç sene oldu ama gerçekten sanki akşam çıkmışım gibi."
Öte yandan 31 Mart seçimlerinde yaşadığı mahalleye muhtar adayı da olduğunu aktaran Emsal Tekir; "Şuanda İzmirli mahallesinde muhtar adayıyım. İnşallah Allah’ımın izniyle olacak. Tepkiler çok güzel, kimsenin kalbini bilemem ama bana göre bir bayan olarak tepkiler çok güzel" dedi.

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı

(Özel) Katıldığı yarışma programıyla fenomen olan Emsal Teyze şimdi muhtar adayı
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