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  4. (Özel) Kayak yaparken bile bisikletinden vazgeçmedi

(Özel) Kayak yaparken bile bisikletinden vazgeçmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Bisiklet dalında 12 Türkiye Şampiyonluğu, 5 Balkan Şampiyonluğu bulunan ve 2008 Pekin Olimpiyatlarına katılan ilk Türk sporcu olan Bilal Akgül, kayak yaparken bile bisikletinden vazgeçmedi.20 yıldır bisiklet süren ve bisiklet sporu dalında 12 Türkiye Şampiyonluğu, 5 Balkan Şampiyonluğu bulunan, 2008 Olimpiyatlarına katılan ilk Türk sporcu olan Bilal Akgül, çok sevdiği bisikletinden kayak yaparken bile vazgeçmedi.

Bisiklet dalında 12 Türkiye Şampiyonluğu, 5 Balkan Şampiyonluğu bulunan ve 2008 Pekin Olimpiyatlarına katılan ilk Türk sporcu olan Bilal Akgül, kayak yaparken bile bisikletinden vazgeçmedi.
20 yıldır bisiklet süren ve bisiklet sporu dalında 12 Türkiye Şampiyonluğu, 5 Balkan Şampiyonluğu bulunan, 2008 Olimpiyatlarına katılan ilk Türk sporcu olan Bilal Akgül, çok sevdiği bisikletinden kayak yaparken bile vazgeçmedi. Yurt dışından özel getirilen ekipmanları bisikletine monte eden eski milli sporcu, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezinde kar bisikleti ile kaydı.
Normal kayak yapan kayakçıların şaşkın bakışları arasında pistlerde kar bisikleti ile kayan Bilal Akgül, "20 yıldır bisiklet sürüyorum. Kar bisikleti aklımda yoktu. Kayak yapıyordum ama Mehmet Luzumlar kar bisikletini tavsiye etti. Ben bu kadar keyifli olacağını tahmin etmiyordum. Normal kayaktan daha keyifli. Erciyes’te bu bisiklet ile kaymak benim için unutulmaz, vazgeçilmez bir anı oldu. Herkese bu değişik keyfi yaşamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
50 yıllık bisikletçi, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi, Bisiklet Hakemi ve Antrenörü olan Mehmet Luzumlar ise, "Kar bisikleti yurt dışında yapılanları gördükten sonra Kayseri neden olmasın dedik. Erciyes bu iş için müsait dedim. Bir deneme yaptık. Geliştirdiğimiz bisikleti bir kaç defa test ettik ama profesyonel bir bisikletçi tarafından test edilmesi bizim için hoş oldu. Bu günün anısına bu bisikletin setini Bilal Akgül’e hediye ediyorum" şeklinde konuştu.

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