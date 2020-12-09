(Özel) Kayınpeder dehşeti kamerada

Çocuğunu görmek için İstanbul’dan Bursa’ya giden Tolga Irmak, kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Irmak, “Çocuğum ve annesinden önce kayınpeder geldi, sorgusuz sualsiz pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Çalışamayacak haldeyim, bana bunu yapan adam serbest bırakıldı. Bir an önce tutuklanmasını ve çocuğumun velayetini almak istiyorum” dedi.

Esenyurt’ta yaşayan Tolga Irmak, 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırarak eşinden ayrıldı. Mahkeme kararıyla 4 yaşındaki oğlunun velayeti ise, annesine verildi. Irmak’a ise 2 ayda bir hafta olmak üzere çocuğunu görme hakkı verildi. İddiaya göre kasım ayının 20’sinde çocuğunu görmek için eski eşinin baba evi olan Bursa’ya giden Tolga Irmak, kayınpeder dehşeti yaşadı. Oğlunu görmek için önceden belirlenen buluşma noktasına gelen adam, eski kayınpederiyle karşı karşıya geldi. Edinilen bilgiye göre Irmak’a pompalı tüfekle ateş eden kayınpeder, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Irmak ise hastaneye kaldırıldı.