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(Özel) Kayınpeder dehşeti kamerada

09.12.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Çocuğunu görmek için İstanbul’dan Bursa’ya giden Tolga Irmak, kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Çocuğunu görmek için İstanbul’dan Bursa’ya giden Tolga Irmak, kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Irmak, “Çocuğum ve annesinden önce kayınpeder geldi, sorgusuz sualsiz pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Çalışamayacak haldeyim, bana bunu yapan adam serbest bırakıldı. Bir an önce tutuklanmasını ve çocuğumun velayetini almak istiyorum” dedi.

Esenyurt’ta yaşayan Tolga Irmak, 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırarak eşinden ayrıldı. Mahkeme kararıyla 4 yaşındaki oğlunun velayeti ise, annesine verildi. Irmak’a ise 2 ayda bir hafta olmak üzere çocuğunu görme hakkı verildi. İddiaya göre kasım ayının 20’sinde çocuğunu görmek için eski eşinin baba evi olan Bursa’ya giden Tolga Irmak, kayınpeder dehşeti yaşadı. Oğlunu görmek için önceden belirlenen buluşma noktasına gelen adam, eski kayınpederiyle karşı karşıya geldi. Edinilen bilgiye göre Irmak’a pompalı tüfekle ateş eden kayınpeder, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Irmak ise hastaneye kaldırıldı.

“Beni öldürmek için sıktı”
Hastaneye kaldırılan Irmak’ın elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde olan çok sayıda saçma izleri temizlendi. Elinde büyük bir delik oluşan Irmak’ın pandemi dolayısıyla ameliyatı ileri bir tarihe ertelendi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Tolga Irmak, “Ben eşime mesaj atıp çocuğumu görmek istediğimi ve Bursa’ya geleceğimi bildirdim. Önce yok dedi daha sonra “Tamam gel” dedi. Bir buluşma yeri belirledik. Ancak saat yaklaştıkça sürekli yer değiştirdi. Bende çocuğu mu görmek için ne dese tamam dedim. Ancak son buluşma yerine gittiğimde çocuğum ve annesinden önce babası geldi. Arabadan inip sorgusuz sualsiz pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Daha sonra eşim ve çocuğum geldi ve beni o halde gördü. Ben şu an çalışamayacak haldeyim ve ölümden döndüm. Bana bunu yapan adam da serbest bırakıldı. Bir an önce tutuklanmasını ve çocuğumun velayetini almak istiyorum” diye konuştu.

Kayınpeder dehşeti kamerada
20 Kasım cuma günü Bursa İnegöl’de gerçekleşen kayınpeder dehşeti ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde arabadan inen kişinin, Irmak’ın yanına gelip tüfeği ateşlediği görülüyor. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

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