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(Özel) Kayınpederi tarafından öldürülen damadın cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de kayınpederi tarafından öldürülen şahsın cenazesi toprağa verildi.

Sultanbeyli’de kayınpederi tarafından öldürülen şahsın cenazesi toprağa verildi. Damadın ailesi kumpas kurulduğunu iddia ederken, hayatını kaybeden şahsın vurulduktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı.
Fırat Abacan, evden ayrılan eşi ile konuşmak için Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak’ta oturan kayınpederi Ayhan B.’nin evine gitti. Burada damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan B., damadına silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Fırat Abacan hayatını kaybetti. Kayınpederi tarafından vurularak ölen Fırat Abacan, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Siirt’te toprağa verildi.

Vücuduna 21 kurşun isabet etti
Kayınpederi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Fırat Abacan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde polis ve 112 sağlık ekiplerinin yaralı Fırat Abacan’ı araçtan çıkardıkları görülüyor. Aile yakınları Fırat Abaca’nın vücuduna 21 kurşun isabet ettiğini iddia etti.

Aileden kumpas kuruldu iddiası
Fırat Abaca’nın dayısı Salih Deniz, “Boşanma protokolü imzası için bulunduğu evinin bir alt sokağına çağırılıp pusuya düşürüldü. Çocuk hem ailesine, hem eşine, hem dostuna hem arkadaşlarına işinde gücünde olan temiz bir çocuktu. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz bu olayda Fırat’ın hiçbir suçunun olmadığını düşünüyoruz. Fırat’ın silahla bir olayla alakası yok. Fırat’ın silah taşıdığı da yok, yani öyle bir ispatı yok. Gelsinler ispat etsinler ama tek bildiğimiz şey Fırat pusuya düşürüldü. Fırat’ı çağırdılar ailesiyle barıştırmak için, orada kıydılar canına” şeklinde konuştu.
Fırat Abacan’nın yakını Nihat Akyıldız ise, ”En son avukatını oraya gitmeden yarım saat önce arayıp, ’Boşanma protokolü imzalamak için beni çağırıyorlar’ dedi ve oraya gitti. Ondan sonra avukat haber alamayınca kayınpederini arıyor. Kayınpederi avukatına küfür edip, hakaretler edip telefonu yüzüne kapatıyor. Sonra bizlere haber verdi, bize hastanede olduğunu söylediler. Ama karalama olduğu zaman, işte böyle gencecik bir insanı karalayıp, ailesinden mağdur edip çocuklarından koparmak için böyle bir iftirayla bir insanın canına neden olabiliyorlar. Acımız büyük. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

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