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(Özel) Kayıp kızlar Bursa’yı ayağa kaldırdı

26.11.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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Bursa’da dün öğleden sonra evlerinden ’öğretmenlerine gitme’ bahanesiyle ayrılan 10 ve 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi kızlar, hava kararınca evlerine dönmeyince şehirde alarm ilan edildi.

Bursa’da dün öğleden sonra evlerinden ’öğretmenlerine gitme’ bahanesiyle ayrılan 10 ve 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi kızlar, hava kararınca evlerine dönmeyince şehirde alarm ilan edildi. Ailelerinin kayıp başvurusuyla bütün polisler, mahalle sakinleri, gönüllüler ve öğretmeni kayıp Ecenur ile Şeyma’yı bulmak için seferber oldu. Paraları ve şarjları biten iki kız 8 saat sonra gece yarısı metro istasyonunda bulundu. Kayıp kızların aileleri ile buluşması esnasında duygusal anlar yaşandı.
Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Toki konutlarında oturan Ecenur İ. (11) ve Şeyma A. (10) ailelerine öğretmenleriyle buluşma bahanesi uydurup evden ayrıldı. Saat 15.00 sıralarında evden ayrılan kızlarının hava kararınca dönmemesinden endişelenen aileleri polise müracaatta bulundu. Aranılan öğretmen de böyle bir durum olmadığını ifade etti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferberlik ilan etti. Hasanağa Mahallesi’nde de muhtarın öncülüğünde vatandaşlardan da gönüllü timler kuruldu. Vatandaşlar ve polisler kayıp kızların gitmiş olabileceği düşünülen tüm noktaları aradılar. Sitelerin ve inşaatların güvenlik kameralarından kızların gidebileceği yerlere baktılar. Kızların bahane uydurdukları öğretmenleri de aile fertlerinin yanına gelip arama çalışmalarına katkı sağladı.
Ortaokul öğrencisi kızlara telefonlarının şarjları bittiği için ulaşamayan ailelerin endişesi saatlerin ilerlemesiyle arttı. Polis ekipleri gidebilecekleri tüm yerleri de kontrol etti.
Özlüce’de vakit geçiren kızlar 23.30 sıralarında metrodaki bir güvenlik görevlisinden şarj desteği aldı. Kızlardan birisinin telefonuna cevap gelince aileler ve öğretmeni mutluluk yaşadı.
Yakınları vasıtasıyla irtibat kurulan yanlarındaki paraları da biten kızlar metroya binerek Hasanağa’ya doğru yola çıktı. Ancak telefonla irtibat kuran yakınları onları Batıkent metro istasyonunda karşıladı. Aile fertleri ile kayıp kızların buluşması esnasında duygusal anlar yaşanırken, yakınları gözyaşlarını tutamadılar.
Polis tarafından evlerine götürülen iki kızın öğretmenlerine gitmedikleri bahane uydurdukları da ortaya çıktı. Polis, benzer olaylara karşı aileleri uyarırken, kayıp kızların bulunmasıyla bütün Nilüferliler de rahat bir nefes aldı.

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