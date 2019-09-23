HABER

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki zihinsel engelli şahıs çöplük alanda bulundu.Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi’nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan Ruşen Rodoplu’nun (69) olmadığı gören rehabilitasyon çalışanları çevrede arama yaptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki zihinsel engelli şahıs çöplük alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi’nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan Ruşen Rodoplu’nun (69) olmadığı gören rehabilitasyon çalışanları çevrede arama yaptı. Yapılan aramada şahsa ulaşılmayınca durum jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri çevrede arama çalışmalarına başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devriye gezen polis memurlarından Fehmi Harmandağ ve Ömer Derse, boş arazide bir kişinin olduğunu fark etti. Hemen şahsın yanına giden polisler, oturan kişinin kayıp olan Rodoplu’nun olduğunu tespit etti. Donmak üzere olan şahıs hemen polis aracına alınarak, kaldığı rehabilitasyon merkezine getirilerek teslim edildi. Şahsın sağ salim bulunmasından dolayı tüm ekibi sevindirdi.

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu

(Özel) Kayıp şahsı polisler böyle buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.