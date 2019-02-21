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(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Emniyetle Engelsiz Yarınlar’ Projesi kapsamında 220 özel çocuğa konser düzenledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Emniyetle Engelsiz Yarınlar’ Projesi kapsamında 220 özel çocuğa konser düzenledi. Gönüllerince eğlenen çocuklara, polislerde şarkı söyledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Emniyetle Engelsiz Yarınlar’ Projesi kapsamında, 6 okulda öğrenim gören zihinsel, görme ve işitsel engelli 220 çocuk için konser düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu’nda düzenlenen konsere katılan çocuklar, söylenen şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Polislerin de şarkı söyleyerek destek olduğu konser hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak bugün Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin konser salonundayız. Dekanımızın destekleri ile Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projemizin bir etkinliğinde bir aradayız. 6 tane okuldan 220 zihinsel, görme ve işitsel engeli bulunan çocuklarımızla birlikte burada bulunuyoruz. Onların seçmiş olduğu 15 farklı şarkıyı öğrencilerimiz öğretim üyelerimizle birlikte onlara sunacağız. Emniyet müdürlüğü olarak yıl boyunca bu tür etkinliklerimizi hem kurumsal olarak hem de diğer kurumlarımızın destekleriyle devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nurdan Karasu Gökçe de, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, “Bugün fakültemizde güzel bir etkinlikte bir araya geldik. 6 okuldan buraya gelen miniklerle beraberiz. Burada çok renkli ve çok güzel bir ortam var. Biz fakülte olarak üniversite dışında da var olmayı ve toplumlu beraber bir şeyler yapmayı önemsiyoruz. Dönem boyunca da bu tür etkinliklere mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışıyoruz. Toplumumuzdaki diğer kurumlarla iş birliği içerisinde olmayı hedefliyoruz ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizim bu projenin ortağı olmamıza izin verdikleri için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konserin ardından Kayseri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nurdan Karasu Gökçe’ye desteklerinden dolayı plaket verdi.

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü

(Özel) Kayseri Emniyeti özel çocukların yüzünü güldürdü
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