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(Özel) Kayseri’de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kayseri’de meydana gelen 3 ayrı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı.

(Özel) Kayseri’de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

Kayseri’de meydana gelen 3 ayrı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Otomobilin yayaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülenirken yaralı yayanın yardımına ilk olarak kazayı gören vatandaşlar koştu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise kavşakta trafik levhalarına uymayan araçlar kaza yaptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobillerde maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili işlem başlattı.
Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen bir başka kazada ise 38 ABB 614 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan 38 LY 359 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan 38 ABB 614 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara da çarparak bir evin bahçesine uçtu. Kazada H.Ö., F.A., Y.A. ve A.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yetkililer kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

(Özel) Kayseri’de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

(Özel) Kayseri’de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

(Özel) Kayseri’de meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı

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