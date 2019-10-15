HABER

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.
Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı’nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı. Baraj kenarında bulunan bir mezarlıkta da, suların çekilmesiyle beraber iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. İskelet ve kafataslarının etrafa saçıldığını gören mahalle sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı.

"Gördükçe çok üzülüyorum"
Mahalle sakinlerinden 64 yaşındaki Abdullah Özdemir, kemiklerin toplanarak bir mezara defnedilmesini istediklerini kaydederek, “Burada gezdiğim zaman iskelet ve kafatasları gördüm. Söyledim ama bunlar toplanmadı. Bunları gördükçe üzülüyorum ve hasta oluyorum. Ben 64 yaşındayım. Burada mezarlık olduğunu bilmiyordum. Baraj geldikten sonra bu mezarlar ortaya çıktı. Burada hiç bozulmayan iskeleti toplayarak yukarıdaki mezarlığa gönderdik ama bunlara hiç bakan yok. Kime ait olduğu da belli değil. Burası toplu mezar olduğu için kime ait olduğunu bilmiyoruz. Su çekilince iyice ortaya çıkıyor. Önceden buralar harman yeriydi. Su çekilince mezar olduğu ortaya çıktı ve kemiklerin hepsi dışarı çıktı. Yarın bizim de olacağımız aynı. O yüzden üzülüyorum. Bunların buradan toplanıp bir mezarlığa defnedilmesi lazım” diye konuştu.

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü

(Özel) Kayseri’de tüyler ürperten görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Fransızlardan skandal sansür!

Fransızlardan skandal sansür!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

HDP'li belediyelere operasyon! Belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama: Hepsi çıkıp gitti

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.