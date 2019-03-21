(Özel) Kayserili öğrenciler Ahlat’ın tarihi mekanlarını fotoğrafladı

Kayseri’den Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen üniversite öğrencileri, ilçenin tarihi mekanlarını fotoğrafladı.

Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri bakımından gezginlerin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı haline gelen Ahlat ilçesi, her mevsim yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde öğrenimlerini sürdüren üniversite öğrencileri, teknik fotoğraf gezisi kapsamında Ahlat’ı ziyaret ederek tarihi mekanları fotoğrafladı. İlçede bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Harabeşehir, Bayındır Köprüsü, kümbetler ve Sahil Kalesi içinde bulunan tarihi camileri gezen üniversite öğrencileri, hem arşivlerine güzel fotoğraflar kattı hem de gördükleri tarihi mekanlara hayran kaldı.

“Ahlat’a hayran kaldık”

Erciyes Üniversitesinde eğitimini sürdüren Yusuf Top isimli öğrenci, “Ahlat’ı çok sevdik. Bu mevsimde fotoğraf olarak çok güzel kareler yakaladık. Artık her mevsimde buraya gelip bu doğal güzelliği fotoğraflamak istiyoruz. Kayseri’den gelen diğer arkadaşlarımız da çok memnun kaldı. Ahlat’a ilk defa geldik öğrenci arkadaşlarımızla beraber. Tarihine, doğasına hayran kaldık. Muazzam bir yer. Türkiye’nin dört bir yanı çok güzel ama Ahlat’a ayrıca hayran kaldık. Diğer fotoğrafsever arkadaşları da buraya bekliyoruz. Çok güzel kareler yakalayacağını umuyoruz” dedi.

Dilek Kanarya isimli öğrenci ise Ahlat’a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Kanarya, “Anlatılan tarihi özellikler ve mimariler ilgimi çok çekti. Fotoğrafçılığa yeni başladım. Güzel kareler yakaladığıma inanıyorum” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Kaan Pehlivan da, “Ahlat’a geldik, Erciyes Üniversitesi Fotoğrafçılık teknik gezisiyle. Ahlat’ın dokusuna, mimarisine, yapısına hayran kaldık” ifadesinde bulundu.