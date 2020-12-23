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  4. (Özel) Kaza yapan kuryeyi film izler gibi izlediler

(Özel) Kaza yapan kuryeyi film izler gibi izlediler

23.12.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu’nda motosikletiyle siparişleri yetiştirmeye çalışan bir kurye dengesini kaybedip kaza yaptı.

İstanbul Beyoğlu’nda motosikletiyle siparişleri yetiştirmeye çalışan bir kurye dengesini kaybedip kaza yaptı. Çevredeki vatandaşlar ise yaralı motosikletliyi film izler gibi izledi.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Irmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MB 1620 plakalı motosikleti kullanan bir kurye, elindeki siparişleri yetiştirmek için cadde üstünde hız yaptı. Kimliği bilinmeyen sürücü daha sonra hakimiyetini kaybedip kayarak yolun ortasına savruldu. Talihsiz sürücü şans eseri araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"Film izler gibi izlediler"
O sırada yoldan geçmekte olan bir ambulans kazayı görünce hemen durup yaralıya müdahale etmeye başladı. Olay yerine polis ekipleri çağrılırken yaralı sürücü ambulansa kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar ise yaralı sürücüye müdahaleyi film izler gibi izledi. Şanssız kurye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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