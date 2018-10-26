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(ÖZEL) KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADILAR

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

Sarıyer'de, bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

(ÖZEL) KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADILAR Haber-Kamera Murat DELİKLİTAŞ-Özgür ERENİSTANBUL,(DHA) Sarıyer'de, bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Ayağı kırılan motosiklet sürücüsü düştüğü yerde ambulans beklerken, polis ile vatandaşlar bir an olsun başından ayrılmadı. Olay, Kireçburnu Haydar Aliyev Caddesi üzerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, Tarabya yönünden Sarıyer yönüne ilerleyen 34 NU 8457 plakalı otomobilin sürücüsü, dönüşün yasak olduğu yerden bir sokağa sapmak istedi. Bu sırada, karşı istikametten gelen 16 ACE 183 plakalı motosikletin sürücüsü otomobili son anda fark ederek manevra yapmaya çalıştı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen motosikletle otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürücüsüyle birlikte yolda 5 metre sürüklendi. Kazanın ardından sol omzu zedelenen ve sol ayağı kırılan motosiklet sürücüsünün yardımına, vatandaşlar ve motosikletli polis timinde görevli polisler koştu. Polis ile vatandaşlar, ambulans gelene kadar, hareket edemediği için yolda yatan Orhun isimli yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı motosiklet sürücüsü, başında bekleyen polise vererek yakınlarına haber vermesini istedi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntü Dökümü ----------------------- -Yaralının yerde ambulans beklemesi -Polis ekiplerinin yaralının başından beklemesi -Polisin yaralının telefonu ile yakınlarına haber vermesi -Ambulansın gelişi -Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi -Kazaya karışan otomobil sürücüsünden detay görüntü -Kazaya karışan araçlardan detay görüntü -Polis ekiplerinden detay görüntü -Yaralının ambulansa alınması (Tür: İstanbul)

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