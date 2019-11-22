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(Özel) Kazada yaralanan kadın çaresizce yerde ambulans bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Levent’te yol ayrımına geldiği esnada aniden şerit değiştiren sürücünün idaresindeki otomobile, motosiklet çarptı.

Levent’te yol ayrımına geldiği esnada aniden şerit değiştiren sürücünün idaresindeki otomobile, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki çift yere savrulurken, ayağından ve elinden yaralanan kadın çaresizce yerde ambulans bekledi.
Kaza, geçtiğimiz Pazar günü 15.30 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinden çıkan Mehmet(57) ve Songül Güngör(46) çifti 34 BTZ 353 plakalı motosikletine binerek gezinti için yola çıktı. Çift cadde üzerinde Maslak istikametine seyrettikleri esnada önlerinde giden 23 AR 828 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur Toman(28) yol ayrımında şerit değiştirmek istedi. Aniden direksiyonu sağa kıran Toman’ın idaresindeki otomobile, motosikletli çift çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyeti kaybeden çift yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yarası daha ağır olan Mehmet Güngör’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı.

Çaresizce yerde ambulans bekledi
Güngör ambulansta tedavi edildiği esnada ayağından ve elinden yaralı eşi Songül Güngör ise yerde beklemeye başladı. Yere uzanarak çaresizce ambulans bekleyen yaralı kadının başında polis ekipleri bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeye aldı. Yaralı çift ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
Kazayı duyan iş yeri çalışanı, “Mağazada çalışıyorduk, sesleri duyarak dışarıya çıktı. Yerde yatıyorlardı bizde yardımlarına koştuk, 2 yaralıydı biri bayan biri beyefendiydi” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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