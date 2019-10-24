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(Özel) Kazada yaralanan köpeğin gözyaşları...Büyükşehir o gözyaşlarını dindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bursa’da bir aracın çarpması sonucu bir ayağı kırılıp gözyaşı döken köpeğe Büyükşehir Belediyesi duyarsız kalmadı.

Bursa’da bir aracın çarpması sonucu bir ayağı kırılıp gözyaşı döken köpeğe Büyükşehir Belediyesi duyarsız kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla Sokak Hayvanları Merkezi’nde tedavi edilen köpeğin gözyaşları dindirildi.
Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde bir sokak köpeğinin ayağının kırıldığını gören hayvansever bunu videoya çekip sosyal medyadan paylaşarak Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş’ı etiketledi.
Başkan Aktaş da hemen ekiplere talimat verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekipleri ayağı kırık ve acıdan gözyaşı döken hayvanı bulunduğu yerden alarak tedavisine başladı. Tedavi altına alınan sokak köpeğinin göz yaşları dindirildi. Gördüğü tedavinin ardından acısı dinen köpeğin mutluluğu yüzüne yansıdı.
Sokak köpeğine müdahaleyi yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi Veterineri Özlem Kartat, "Bu köpek bize yaralı halde geldi. Biz de hemen tedavisine başladık. Şimdi oldukça sağlıklı" dedi.
Köpeği yaralı halde sokaktan alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi Personeli Erol Yenger, "Yaralı köpeğin yanına gittiğimizde acıdan gözünden yaşlar geliyordu. Hemen alıp merkeze getirerek tedavi altına aldık. Şimdi gözyaşları dindi" şeklinde konuştu.

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