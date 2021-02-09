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(Özel) Kazaya neden olan hatalı dönüş kamerada

09.02.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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(Özel) Kazaya neden olan hatalı dönüş kamerada

Gaziosmanpaşa’da, tek yönlü yolda dönüş yapmaya çalışan otomobil motosikletle çarpıştı.

Gaziosmanpaşa’da, tek yönlü yolda dönüş yapmaya çalışan otomobil motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 15.20 sıralarında Gaziosmanpaşa Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan hafif ticari araç, tek yönlü yolda dönüş yapmaya çalıştı. Araç, dönüş yaptığı sırada Sultangazi istikametinden Gaziosmanpaşa istikametine giden Doğan A., yönetimindeki kurye motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı, araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Doğan A., hastaneye kaldırıldı. Motosiklet ise çekici ile kaldırıldı.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü Doğan A., şikayette bulundu.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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