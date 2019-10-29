(Özel) Kazdağları’nda Cumhuriyet için 29 kilometrelik tırmanış yaptılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Keşif Yolcuları dağcılık grubu Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Kazdağları’nda 29 kilometrelik bir tırmanış gerçekleştirdiler.

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinlikler ile kutlanırken Kazdağları’nda bir grup dağcı Gürgen Dağ Mevkiinde bin 400 metreye 29 kilometre tırmanarak ulaştı. Keşif Yolcuları dağcılık grubu 4 kişilik bir ekip ile başlatıkları tırmanışı sorunsuz tamamlayarak Gürgen Dağ’da Türk Bayrağı açarak Cumhuriyeti kutladılar.

