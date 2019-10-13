HABER

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta sonbahar kıyafetlerini kuşanan Kazdağları kestane ormanları, fotoğrafçıları ve doğa sporu tutkunlarını cezbediyor.Yeşilin bin bir tonu ile bezenen Kazdağları, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile etkiliyor.

Sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta sonbahar kıyafetlerini kuşanan Kazdağları kestane ormanları, fotoğrafçıları ve doğa sporu tutkunlarını cezbediyor.
Yeşilin bin bir tonu ile bezenen Kazdağları, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile etkiliyor. Kendilerine ’Keşif Yolcuları’ diyen bir dağcı yürüyüş grubu, Kazdağları’nın bu eşsiz manzaralarını çektikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Kazdağları’nın Hanlar mevkisinde bulunan kestane ormanları kızıl ve sarı tonları ile büyük ilgi çekiyor.

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor

(Özel) Kazdağları’nın kestane ormanları sonbahar renkleriyle büyük ilgi çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştu

Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştular

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

Terör mevzileri ateş altına alındı! Dumanlar yükseliyor

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sözlerine Fuat Oktay'dan kınama!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Lüks araç bu hale geldi! İstanbul'da dehşete düşüren kaza!

Meraklı gözlerle izlediler! Onları kurtarmak hiç kolay olmadı!

Samsun'da Millet Bahçesi inşaat alanında kanlı hesaplaşma!

Aynı hastaneye kaldırıldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.