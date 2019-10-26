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(Özel) Kazdağları’nın sonbahar renkleri büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:08 | Son Güncelleme

Balıkesir ve Çanakkale ili sınırlarında kalan, hava kalitesiyle dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan Kazdağları, sonbaharın yaşandığı şu günlerde sarı ve yeşil renkleri ile dikkatleri çekiyor.

Balıkesir ve Çanakkale ili sınırlarında kalan, hava kalitesiyle dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan Kazdağları, sonbaharın yaşandığı şu günlerde sarı ve yeşil renkleri ile dikkatleri çekiyor. Kazdağları sonbaharın bu ilk günlerinde muhteşem manzaraları doğa tutkunları ile paylaşıyor.
Onlarca endemik bitki türünün barındığı Kazdağları’nda ağaçlardan dökülen yapraklar, seyrine doyumsuz manzaraları ortaya çıkartıyor. Özellikle amatör fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Kazdağları, bu aylarda şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor. Kazdağları 29 Ekim tatilinde de büyük ilgi görecek. Doğaseverler renk cümbüşü arasında yürüyüş yaparken, kimileri de bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışıyor. Kazdağları, sonbahar aylarında da fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bisiklet ve Off Road tutkunları da Kazdağları’nı özellikle tercih ediyor.

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