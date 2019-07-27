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(Özel) Kebabı türkü ile yapıyor serviste konser veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Uşak’ta kebap ustası Adnan Kaçar, türküler eşliğinde yaptığı kebap ile herkesi hem lezzeti hem de sesi ile herkesi mest ediyor.

(Özel) Kebabı türkü ile yapıyor serviste konser veriyor

Uşak’ta kebap ustası Adnan Kaçar, türküler eşliğinde yaptığı kebap ile herkesi hem lezzeti hem de sesi ile herkesi mest ediyor. Pişirdiği kebabı müşterilerine götüren Kaçar ayrıca sipariş götürdüğü yerlerde müşterisine mini konser veriyor.
Uşak’ta kebapçılık yapan kebap ustası Adnan Kaçar, yaptığı kebabın lezzeti ile türküleri ile de kentte ün saldı. Kebap ustası Kaçar, hem kebap yapıyor hem türkü söylüyor. Onun yanık sesini dinlemek isteyen müşteriler ise siparişlerini özellikle kendisinin getirmesini istiyor. Müşterilerinin bu isteğini de geri çevirmeyen Kaçar, dükkanı çalışanlarına bırakıp siparişlerini müşterilerine kendisi götürüyor. Siparişini teslim ettikten sonra ise Kaçar isteğe göre uzun hava ya da türküsünü söyleyip adeta mini bir konser veriyor. Kaçar, sipariş götürdüğü yerlere hem yemek, hem de Türkü ziyafeti veriyor. Kaçar’ın tatlı dili ve güler yüzü ise tüm bu hizmetin yanında hediye.
Kaçar’ın yanık sesiyle söylediği türküleri ise usta türkücülere taş çıkartacak cinsten. Kaçar, kebap malzemesini sadece zırh kullanarak doğrayan, yüzde 60 erkek kuzu eti, yüzde 20 dana eti, yüzde 20 kuyruk yağı kullanarak hazırlıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmayan Adnan usta, Doğal olarak yaptığı kebabında ise çok iddialı.

“Hem acılı dürümü yersiniz hem acılı uzun havalar dinleyebilirsiniz”
46 yaşında olan Kaçar, aslen Şanlıurfalı olduklarını ve 1983’de Uşak’a göç ettiklerini söyledi. Kaçar dükkan açma ve kebapçı olma öyküsünü ise şöyle anlattı:
“İlk kebapçı dükkanımızı burada kurduk. Uşak’tan da, Uşak’lılardan da memnunuz. 36 senedir hayatımızı burada sürdürüyoruz. Burada her önüne gelen kebapçı oluyor. Biz ise kebapçı doğuyoruz. Kebaplarımız hakiki zırh kebabıdır. Sesimizle, sözümüzle, kebabımızla her zaman Uşak halkının hizmetindeyiz. Müşterilerimize küçük nezih dükkanımızda temiz ve güvenli bir hizmet veriyoruz.
Acılı dürümlerin yanında Türküler de istekte bulunulabilir. Hem acılı dürümü yersiniz hem acılı uzun havalar dinleyebilirsiniz.”
Diğer yandan, dükkana ilk defa gelen müşteriler Adnan ustayı önce şaşkınlıkla izlerken sonrasında ise durumu bilen diğer müşteriler gibi keyifle Türküleri dinliyorlar.

(Özel) Kebabı türkü ile yapıyor serviste konser veriyor

(Özel) Kebabı türkü ile yapıyor serviste konser veriyor

(Özel) Kebabı türkü ile yapıyor serviste konser veriyor

(Özel) Kebabı türkü ile yapıyor serviste konser veriyor

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