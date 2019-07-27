(Özel) Kebabı türkü ile yapıyor serviste konser veriyor

Uşak’ta kebap ustası Adnan Kaçar, türküler eşliğinde yaptığı kebap ile herkesi hem lezzeti hem de sesi ile herkesi mest ediyor. Pişirdiği kebabı müşterilerine götüren Kaçar ayrıca sipariş götürdüğü yerlerde müşterisine mini konser veriyor.

Uşak’ta kebapçılık yapan kebap ustası Adnan Kaçar, yaptığı kebabın lezzeti ile türküleri ile de kentte ün saldı. Kebap ustası Kaçar, hem kebap yapıyor hem türkü söylüyor. Onun yanık sesini dinlemek isteyen müşteriler ise siparişlerini özellikle kendisinin getirmesini istiyor. Müşterilerinin bu isteğini de geri çevirmeyen Kaçar, dükkanı çalışanlarına bırakıp siparişlerini müşterilerine kendisi götürüyor. Siparişini teslim ettikten sonra ise Kaçar isteğe göre uzun hava ya da türküsünü söyleyip adeta mini bir konser veriyor. Kaçar, sipariş götürdüğü yerlere hem yemek, hem de Türkü ziyafeti veriyor. Kaçar’ın tatlı dili ve güler yüzü ise tüm bu hizmetin yanında hediye.

Kaçar’ın yanık sesiyle söylediği türküleri ise usta türkücülere taş çıkartacak cinsten. Kaçar, kebap malzemesini sadece zırh kullanarak doğrayan, yüzde 60 erkek kuzu eti, yüzde 20 dana eti, yüzde 20 kuyruk yağı kullanarak hazırlıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmayan Adnan usta, Doğal olarak yaptığı kebabında ise çok iddialı.