(ÖZEL) KEDİLERE BAKTIĞI İÇİN HAKARET VE TEHDİT EDİLEN HAYVANSEVERİN DAVASI

Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de 8 ay önce bir sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever Sevgi Yılmaz’ı bıçakla tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu, celse arasında verdiği savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi. Davanın ardından açıklama yapan şikâyetçi Sevgi Yılmaz, “Kadına şiddete ve hayvana şiddete karşıyım. Bunların son bulmasını istiyorum. Bitsin artık. Kanunların yasaların çıkmasını istiyorum. Sözün bitiği yerdeyim bir şey diyemiyorum. Haklarımı sonuna kadar arayacağım" dedi. SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu katılmadı. Şikayetçi Sevgi Yılmaz ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı çok sayıda hayvansever de izleyici olarak katıldı. Hakim, sanığın celse arasında savunmasının alındığını ve bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık Aytuğ Koyuncu’nun ifadesinde, elindekinin bıçak olmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.

SANIK TUTUKLANSIN Söz alan Sevgi Yılmaz’ın avukatı Cansın Mayda, "Kamera kayıtlarında sanığın ‘dangalak’ dediği, elinde bıçak olduğu sabittir. Bu nedenle saldırgan davranışları nedeniyle sanık tutuklu yargılansınö dedi. Söz alan sanık Aytuğ Koyuncu’nun avukatı Güler Akkaya Karasu da , “Kamera kayıtlarında müvekkilimin elindeki cismin bıçak olduğu sabit değildir. Ayrıca müştekinin de ‘Bacaklarını kırdırtırım’ dediği sabittir. Karşılıklı söz dalaşı olmuştur. Tutuklama talebinin reddini reddine karar verilsinö diye konuştu. Tutuklama talebinin reddine karar veren mahkeme, sanık avukatına esasa ilişkin son beyanlarını hazırlamaları için süre vererek, karar için duruşmayı Aralık ayına erteledi. BİLİRKİŞİ RAPORU Bilirkişi raporunda, 5 Şubat 2019 tarih ve 20:19:38 zaman diliminde apartman önünde siyah renk bir kedinin kamera kaydına girdiği, Aytuğ Koyuncu’nun da kamera kaydına girdiği ve kedinin olduğu yöne bakındığı belirtildi. Raporda 20:19:51’de Aytuğ Koyuncu’nun kedinin yanına giderek sol bacağı ile kediye doğru tekme salladığı, güvenlik kamerasının konumu itibariyle kediye tekmesinin değip değmediğinin net bir şekilde gözükmediği ifade edildi. Ardından Koyuncu’nun bina içine girerek asansöre bindiği ve kamera kayıtlarının sona erdiği anlatılan raporda, telefon ile çekilen tarih ve saat ibaresinin olmadığı ses kayıtlarının da mevcut olduğu kamera kayıtlarının da incelendiği belirtildi. Aytuğ Koyuncu ile Sevgi Yılmaz arasında tartışma yaşandığı, Sevgi Yılmaz’ın ‘Bana bıçak çekiyor’ dediği, Koyuncu’nun ‘Bacağımı kırdıracaksın’ dediği ve Sevgi Yılmaz’a yönelik el hareketi yaptığı ve kadınlara yönelik ‘Geri zekâlı, dangalak’ diyerek hakaretlerde bulunduğu ve bir süre sonra kamera kaydının sona erdiği belirtildi.

İDDİANAME Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece’de 26 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Suç tarihinde sitenin bahçesinde Aytuğ Koyuncu’nun Sevgi Yılmaz’a karşı orta parmağını ve kolunu göstererek, ‘Dangalak’ dedi. Ayrıca Aytuğ Koyuncu’nun ele geçirilemeyen çakıyı Sevgi Yılmaz’a göstererek, ‘Yaklaş seni öldürürüm, kedilere baktığın için seni öldüreceğim’ şeklinde sözler söyledi. Tanıklar olayı doğrularken, Aytuğ Koyuncu ise suçlamaları reddetti. İddianamede, şüpheli Koyuncu’nun “Hakaretö suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, “Silahla tehditö suçundan ise 2 yıldan 5 yıla hapsi isteniyor. DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA Davanın ardından şikâyetçi Sevgi Yılmaz, avukatı Cansın Mayda ile birlikte açıklama yaptı. Avukat Mayda, duruşmanın ertelendiğini belirterek, “Müvekkilim Sevgi Yılmaz hayvansever olması sebebiyle sanık tarafından birtakım tehditlere, hakaretlere maruz kalmıştır. Bu çok acı bir şeyö dedi. Bir sitede sahipsiz bir kediye tekme atılmasına ilişkin bir görüntü olduğunu, ancak yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiğini anımsatarak, “Sevgi hanımın sahibi olduğu bir kedisi var. Ona da zarar geldi bu sanığın davranışlarından dolayı onunla ilgili ayrı bir suç duyurusunda bulunacağız. Bu gün görülen dava kadına şiddet davası kapsamında. Bıçak ile bir tehdit ve hakaret söz konusu müvekkilime karşı. Sanık bıçak olmadığını iddia ediyor. Duruşmada karşı taraf ek savunma yapmak için süre istedi. Çok söyleyecek bir şey yok duruşmada. Önümüzdeki duruşmada muhtemelen karar çıkar diye düşünüyorum" dedi.