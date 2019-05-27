(Özel) Kemerle saldıran sürücü, yediği yumrukla nakavt oldu

Gaziosmanpaşa’da yol verme yüzünden tartışan 2 sürücü, araçlarından inince ortalık karıştı. Sürücülerden biri pantolonundan çıkarttığı kemerle karşı tarafa saldırırken aldığı yumruk darbesiyle adeta nakavt olarak yere yığıldı. Aksiyon filmlerini aratmayan o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ve hafif ticari aracın sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, pantolonundaki kemeri çıkartarak tartıştığı sürücüye vurdu.

Kemerle saldırdığı sürücü tek yumrukla nakavt etti

Birkaç kez vuran öfkeli sürücü, karşı tarafından attığı yumrukla adeta nakavt olarak yere kapaklandı. Bir süre yerde devam eden kavgada tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yere düşen öfkeli sürücü ise vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı. O esnada hafif ticari araçta oturan ve bir anda koşmaya başlayan çocuk ise annesi tarafından durduruldu. Yerden kaldırılan sürücü ve öfkesi dinmek bilmeyen sürücü birkaç yumruk daha salladı. Kavganın ardından ayrılarak araçlarına bindirilen sürücüler daha sonra olay yerine ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

