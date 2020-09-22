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(Özel) Kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çaldı linç edilmekten polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 08:51 | Son Güncelleme

Bursa’da bir hırsız, eski bisikletini bırakıp markete giren çocuğun bisikletini çaldı.

Bursa’da bir hırsız, eski bisikletini bırakıp markete giren çocuğun bisikletini çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Daha sonra başka bir bisikleti de çalmaya gelen hırsız vatandaşlar tarafından yakalanarak linç edilmek istenirken imdatına polis yetişti
Olay, merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir haftada iki kere bisiklet çalan hırsız, eski bisikletiyle geldiği caddede markete giren bir çocuğun bisikletini gözüne kestirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli ilk olarak markete giren çocuğun kapının önüne bıraktığı bisikleti gözüne kestirdi. Bisiklete yaklaşan hırsız; çocuğu karşısında görünce yoluna devam etti. Çocuğun marketten çıkarak bir dükkana daha girdiğini ve bisikleti de yine kapının önüne koyduğunu gören şüpheli hemen geri dönerek kapının kenarında duran çocuğun bisikletine binerek hızla gözden kayboldu.
Durum üzerine çocuk ailesine haber verdi. Ailesi, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşgalini belirleyen ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Aynı hırsız yine bisiklet çalmak için geldiği mahallede vatandaşlar tarafından fark edilince linç edilmek istendi. Hırsızın imdatına polis ekipleri yetişti.

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