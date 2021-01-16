HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler

(Özel) Kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler

16.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içince fenalaşan 3 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Bursa’da kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içince fenalaşan 3 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir rezidansta oturan K.Ü, M.S ve K.A., kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içmeye başladı. Bir süre fenalaşan 3 genç, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 arkadaşın sahte alkolden zehirlendiğini belirledi.
Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
16 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!16 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Hiç gitmediği Adıyaman’dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu

Hiç gitmediği yerde başına gelenden sonra eşiyle arası bozuldu

Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Kanser sanıldı! Akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı

Kanser sanıldı! Akciğerinden 32 yıl sonra çıkarıldı

İstanbul'da barajlar dolmaya başladı

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Kaçak diş kliniğine baskınında, kaçak doğum kliniği de ortaya çıktı

Bu nasıl apartman? Hamile kadınlar girince gerçek ortaya çıktı

Elektrik kesintisi listesi 16 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

16 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.