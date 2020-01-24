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(Özel) Kepçeyle yolu kapattılar, çalışma yapıyoruz diyerek yeraltı kablolarını çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde duba ve iş makinesi yardımıyla kapattıkları yolda yer altı kablolarını çalan hırsızlar polis ekiplerine yakalandı.

Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde duba ve iş makinesi yardımıyla kapattıkları yolda yer altı kablolarını çalan hırsızlar polis ekiplerine yakalandı. Alt yapı çalışması yaptıklarını söyleyen 5 şahsın gösterdikleri belgeler sahte çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi’nde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 02.50 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde sokak üzerinde alt yapı çalışması yapıldığını görüp şüphelenen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, yolu dubalarla ve iş makinesiyle kapatan şahısları inceledi. Şahısların davranışlarından şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrollerde izin belgelerinin sahte olduğunu belirledi. Türkmenistan doğumlu C.J. ve A.J. ile Türk vatandaşı K.M.Y. ile S.A. polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların ardından bir kişinin rögar kapağının altına saklandığı tespit edilmiş ve çıkarılan Ş.Y. isimli şahıs da gözaltına alındı. Şahısların benzer suçlardan kayıtları olduğu, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bu yöntemi kullanarak hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Olayda kullanılan iş makinesi ve diğer suç eşyalarına mahkemece tedbir kararı ile el konulurken, yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un birçok ilçesinde yapmışlar
Şahısların yapılan sorgularında Türkmenistan uyruklu A.J. ve C.J. isimli şahıslar kendilerini Ş.Y. isimli şahsın amele olarak tuttuğunu ve birkaç günde bir İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gündüz ve gece kablo hattının olduğu yer altı rögar hatlarına girerek kablo çıkardıklarını söylediler. Türkmen iki şahıs işleri Ş.Y. ve kepçe operatörü S.A.’nın organizesinde yaptıklarını belirtti. K.M.Y. isimli şahıs ile yapılan görüşmede ise Ş.Y. isimli şahsın oğlu olduğunu, babasının önceden Türk Telekom’da çalıştığını, uzun süreden beri bu işi yaptığını ve kendisinin de yaklaşık 1 haftadır babasına eşlik ettiğini söyledi. Olayın organizesini S.A. ile babasının yaptığınını ancak çıkarılan kabloların nereye götürüldüğü ve nasıl satıldığı hakkında bilgisinin olmadığını bildirdi.

O anlar kamerada
İş makinesiyle alt yapı çalışması yapıyor süsü vererek kablo hırsızlığı yapan şahısların yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dubalarla ve iş makinesiyle gelen şahısların yolu kapattıkları görülüyor. Rögar kapağından girerek kabloları çalan şahısların polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandığı anlar da kameralara yansıdı.

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