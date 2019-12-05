(Özel) Kerimcan Durmaz’a hapis cezası

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, instagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken duruşmada ifade veren Durmaz, "Hassas ve dikkatli birisiyimdir. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum" dedi.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler adına avukat Begüm Gürel hazır bulundu.

"Yakın arkadaşlarıma attığımı düşünüyordum"

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, "Hamburg’tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim" dedi.