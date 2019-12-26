(Özel) Kesin dönüş yapan gurbetçiye akıl almaz dolandırıcılık

Yunanistan’dan İzmir’e kesin dönüş yapan Naciye Özeren (67), showroomda sergilemesi amacıyla jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motorunu A.B.’ye tutanak karşılığında teslim etti. Araçlarının durumunu öğrenmek için uzun uğraşlar sonucunda şahsa ulaşabilen Özeren, bu kez de “Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım” cevabını aldı. Yüz binlerce lira değerindeki araçlarının göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinden endişe eden Özeren, olay hakkında hukuki işlem başlattı. 67 yaşındaki Naciye Özeren, eşiyle birlikte 20 yıl önce jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motoru aldı. Ancak araçları kullanamadan eşiyle Yunanistan’a göç etti. 8 yıl Yunanistan Atina’da yaşayan Özeren, eşi vefat edince kızıyla birlikte geçen sene İzmir’e yerleşti ve Bodrum Milas’taki arsasında bulunan jet skisini satmak için internetten ilan verdi. İddiaya göre jet skiyi almak isteyen A.B. isimli şahıs, arsadaki sürat teknesi, deniz aracı motorları ve balıkçı teknesini de görünce tüm araçları showroomda sergilemek üzere Özeren’den tutanak karşılığında teslim aldı. Bir süre telefon üzerinden Özeren’i oyalayan şahıs, daha sonra telefon numarasını değiştirdi. İşin peşini bırakmayan Özeren, uzun uğraşlar sonucunda şahsa ulaştı ancak “Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım” cevabını aldı. Çaresiz bir şekilde balıkçı teknesiyle İzmir’e dönen Özeren, zanlı hakkında hukuki işlem başlattı.

Sadece balıkçı teknesi ile geri döndü Sürat teknesi, balıkçı teknesi, jet ski ve iki motorun 20 yıldır Milas’taki arsada durduğunu söyleyen Özeren, “8 yılın ardından Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Bana Türkiye’de birçok şeyin internetten satıldığını söylemişlerdi. Ben de bunun üzerine jet skimi satmak için internetten ilan verdim. Biri bana ulaştı. Onu Milas’taki arsama götürdüm. Orada diğer teknelerimi de gördü ve hem araçlara bakım yapmak hem de Kuşadası’nda showroomda sergilemek üzere araçları rica etti. Tutanak tutarak deniz araçlarımı teslim ettim. Teknelerimin evrakları hazır olmadığı için ilk etapta sadece jet skimi satmayı planlıyordum. Şahıs da bana ‘ben teknelerin bakımını yapıp showroomda tutmak istiyorum’ dedi. Araçlarımı aldıktan bir süre sonra kendisine ulaşamamaya başladım. ‘Kalp rahatsızlığı geçirdim’, ‘Göcek’teyim’, ‘Antalya’dayım’ diye maruziyetler sıraladı. Sonra telefonunun numarasını değiştirdi. Bir şekilde ona ulaştığımda bana Bodrum’da iki motor, bir sürat teknesi ve bir jet skiyi çaldırdığını söyledi. Sadece balıkçı teknesini teslim etti” diye konuştu.

"Göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı varmış"

Deniz araçlarının eşinin hobisi olduğunu ifade eden Özeren, şöyle konuştu:

"Bu araçlar, yıllar önce eşimle kurduğumuz şirkete kayıtlı olan mallardı ve Yunanistan’a gidince hiç kullanamadık. Yıllardır arsamızda duruyordu. Eşim ileride kullanacaktı ancak maalesef vefat etti. Bu olay yaşanınca durumu hemen karakola bildirdim. Çevre esnaflardan duyduğuma göre bu şahsın göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı varmış. Böyle söylentiler var. Bu yüzden endişe ediyorum. Belki de bir şebeke olabilirler. Birçok kişi dolandırılmış olabilir. Şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum."

Yüz binlerce liralık araçlar ortada yok

Özeren’in avukatı Mehmet Harun Elçi de dosyanın savcılık aşamasında olduğunu belirterek, “Uzun süre Yunanistan’da yaşadıktan sonra ülkemize kesin dönüş yapan müvekkilim, kendisine ait jet skiyi internet üzerinden satışa sunmuştur. Kendisine ulaşan şahıs, diğer deniz araçlarını görmesi üzerine onları da showroomda sergilemek için müvekkilden talep etmiştir. Müvekkil de bu kişiye güvenerek iyi niyet kuralları çerçevesinde deniz araçlarını tutanak eşliğinde ve showroomda gösterilmesi maksadıyla teslim etmiştir. Ancak bu kişi deniz araçlarını aldıktan sonra deyim yerindeyse kayıplara karışmıştır. Müvekkilim kandırıldığını, güveninin kötüye kullanıldığını ve dolandırıldığını anlaması üzerine derhal şikayette bulunmuştur. Dosyamız şu anda savcılık aşamasında. İnternet üzerinden yapılan satışların bu yönüyle riskler taşıdığını, tanımadığımız kimselerin bu denli zarara yol açabilecek davranışlarda bulunabileceğini görmekteyiz. Şahsın cezalandırılması için hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Müvekkilim beyanınca değeri yüz binlerce lirayı bulan sürat teknesi, jet ski ve araçların motorları ortada yoktur. Müvekkilimin en büyük kaygısı bu araçların kötü niyetli kişiler tarafından göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılması. Buna ilişkin de savcılıkla görüşmemizi sürdürüyoruz” dedi.

