HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (ÖZEL) Kestane hırsızları kamerada

(ÖZEL) Kestane hırsızları kamerada

01.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
(ÖZEL) Kestane hırsızları kamerada

Bahçelievler’de bir markete dadanan şahısların manav reyonunda bulunan kestaneleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz günlerde 15.40 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Dereyolunda bulunan bir markette yaşandı.

Bahçelievler’de bir markete dadanan şahısların manav reyonunda bulunan kestaneleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde 15.40 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Dereyolunda bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dereyolu üzerinde bulunan bir markete dadanan şahıslar, her gün gelerek manav reyonunda hırsızlık yapmaya başladı. En son yüzlerinde siyah tıbbi maskeyle marketin önüne gelen iki şahıs, meyve sebze reyonunda paketli halde bulunan kestanelerden 6 paket alarak, kayıplara karıştı.

Kestane hırsızlığı kamerada
Hırsızların kestane çaldığı anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzlerinde siyah tıbbi maske bulunan iki hırsızın, marketin önünde bulunan meyve sebze reyonuna geldikleri ve yanlarında getirdikleri poşetlere 6 paket kestaneyi hızlıca doldurduktan sonra, marketin önünden uzaklaştıkları görülüyor.

(ÖZEL) Kestane hırsızları kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
İzmir'de peş peşe depremler!İzmir'de peş peşe depremler!
43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?43 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 43?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Op. Dr. Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Op. Dr. Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 1 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

1 Şubat'ta İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

'Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'

Kritik uyarı! 'Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa...'

Çorum’da şoke eden iddia: Yanlış parmağı ameliyat edildi

Çorum’da şoke eden iddia: Yanlış parmağı ameliyat edildi

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu (Karaburun'da deprem)

İzmir'de peş peşe depremler!

Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.